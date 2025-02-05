На Курщине десантники схватили в плен группу из 21 российского военного (видео)

Командование ДШВ призвало всех российских военных не реализовывать фантазии их диктатора, а сдаваться в плен.

В Курской области украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен 21 российского военнослужащего и сняли захватчиков на видео.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Пополнив свой обменный фонд, украинские десантники оказали военнопленным своевременную медицинскую помощь.

В Командовании ДШВ акцентировали, что эти российские захватчики избрали правильный путь, сдавшись в плен ВСУ вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных "мясных штурмах" без должной подготовки и поддержки.

"Призываем всех военнослужащих армии рф — не реализуйте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен", — отмечается в сообщении.

Десантники взяли в плен новую группу российских военных на Курщине

К слову, ранее бойцы Третьей штурмовой бригады проникли в тыл врага, притворившись россиянами, и взяли в плен шестерых оккупантов.