На Курщине десантники взяли 26 россиян в плен за одно сражение (видео)

Боевики рассказали, что провоевали всего четыре дня. Это время они скрывались в лесу от украинских дронов и других способов поражения. Отступить им не давали свои же заградительные отряды.
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады за один бой взяли в плен 26 россиян в Курщине.
Об этом сообщает пресс-служба 80-й бригады.
"На днях во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80-ки уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили сдаться, чем спасли свою жизнь", — говорится в сообщении.
На видео два российских боевика подразделения "Шторм Z", бывшие заключенные, рассказывают, как их после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как пушечное мясо. Также оккупанты описали, как на фронте действуют российские заградительные отряды, открывающие огонь по своим же, если те вздумали отступать.
После встречи с украинскими десантниками, россияне решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.
Ранее сообщалось, что россияне казнили двух украинских пленных на Покровском направлении.
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