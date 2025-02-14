На Курщине феерически уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

Этот военный объект враг использовал для атак на украинских защитников в Сумской области.

Возле села Елизаветовка Курской области РФ Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по взводному опорному пункту, который российская армия использовала для запуска дронов.

Как свидетельствует опубликованное Генштабом видео, в результате удара вражеский военный объект был уничтожен.

В сообщении уточнили, что именно по этому опорному пункту российские военные из 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ атаковали украинских защитников в Сумской области.

На Курщине уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

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“Этот удар стал частью системных мер Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства”, — уверяют в Генштабе.

Напомним, украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области юго-восточнее Суджи.

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