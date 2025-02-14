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На Курщине феерически уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

На Курщине феерически уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

Удар по вражескому опорному пункту в Курской области РФ / Фото: скриншот с видео

Этот военный объект враг использовал для атак на украинских защитников в Сумской области.

Возле села Елизаветовка Курской области РФ Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по взводному опорному пункту, который российская армия использовала для запуска дронов.

Как свидетельствует опубликованное Генштабом видео, в результате удара вражеский военный объект был уничтожен.

В сообщении уточнили, что именно по этому опорному пункту российские военные из 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ атаковали украинских защитников в Сумской области.

На Курщине уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

На Курщине уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов

“Этот удар стал частью системных мер Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства”, — уверяют в Генштабе.

Напомним, украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области юго-восточнее Суджи.

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