На Курщине с поля боя исчезли солдаты КНДР: что происходит

Иван Тимочко считает, что северокорейских военных отвели от линии фронта только для перегруппировки, а о возвращении их домой речь пока не идет.

Сообщения о том, что военные подразделения из Северной Кореи вдруг исчезли с фронта в Курской области, вероятно, свидетельствуют о том, что северокорейцы, которым удалось выжить в бою, сейчас передают свой опыт "необстреляным" солдатам КНДР.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии "24 каналу".

"Это банальная перегруппировка. Возможно те остатки [военных КНДР – ред.], которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от выживших в боях. Затем выжившие возможно поедут обратно в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. А те, кто получит какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ, будут привлечены на фронте и будут ждать дополнительного пополнения", – пояснил Тимочко.

По его словам, сейчас не следует надеяться, что северокорейские солдаты вообще исчезнут с российско-украинского фронта.

"Пока они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ — это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом. Россия и КНДР подписали и ратифицировали всеобъемлющую поддержку и помощь. Сейчас же будут кого-то затягивать туда", — считает Иван Тимочка.

Напомним, анонимные источники NYT отмечают, что северокорейские войска, отправлявшиеся на войну в качестве подкрепления для армии РФ, не замечали на фронте уже около двух недель. В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за три месяца боев численность сил КНДР сократилась вдвое.

Читайте также