На Курщине продолжаются бои на главном "украинском плацдарме": что известно (карты ISW)

Войска РФ круглосуточно атакуют позиции ВСУ в Курской области, иногда с помощью бронетехники, а иногда с помощью более легкой техники, таких как мотоциклы и вездеходы, которые россияне используют для транспортировки пехоты в районы у линии фронта.

В Курской области 2 декабря шли бои на главном "украинском плацдарме", но ни украинские войска, ни российская армия не имели подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвигаются в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), хотя в ISW не нашли подтверждения.

Операция ВСУ в России/карта: ISW

Также российские блоггеры рассказывали, что бои продолжались юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки, Дарьино и Николаево-Дарьино, и юго-восточнее Суджи в районе Погребков и Плехово.

Украинские военные 1 и 2 декабря отметили, что войска РФ круглосуточно атакуют позиции ВСУ в Курской области, иногда с помощью бронетехники, а иногда с помощью более легкой техники, таких как мотоциклы и вездеходы, которые россияне используют для транспортировки пехоты в районы у линии фронта. .

Российский инсайдерский источник заявил 2 декабря, что власти РФ выделили по меньшей мере 10 миллионов рублей (94 тысячм долларов) на проект превращения всей границы в "одну большую укрепленную территорию" после того, как российские оборонные линии в Курской области не сдержали ВСУ во время начала украинской операции. в регионе в августе.

1 декабря российский инсайдерский источник сообщил, что 30 ноября из украинской системы HIMARS был нанесен удар по командному пункту 83-й отдельной воздушно-десантной (ВДВ) бригады РФ в Курской области.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, какие дроны РФ использует на Курщине.

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