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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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На Курщине прогремели взрывы на месте скопления российской военной техники

Российские «военкоры» пишут об ударе неизвестными «мощными ракетами».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В четверг, 22 мая, на выезде из города Льгов Курской области РФ прогремели мощные взрывы на месте скопления российской военной техники.

Как сообщает местный Telegram-канал «Пепел», произошло это вблизи АЗС «Роснефть» на трассе в направлении города Рыльска.

Очевидцы утверждают, что всего прозвучало три взрыва с интервалом 5-7 минут.

Российские «военкоры» пишут, что ВСУ нанесли удары по российским военным «какими-то мощными ракетами».

Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно.

Место вероятного удара было окружено военными и оперативными службами.

Украинское командование пока не комментировало инцидент с российскими военными на Курщине.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись на южной окраине Теткино Курской области РФ

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