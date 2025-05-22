- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 855
- Время на прочтение
- 1 мин
На Курщине прогремели взрывы на месте скопления российской военной техники
Российские «военкоры» пишут об ударе неизвестными «мощными ракетами».
В четверг, 22 мая, на выезде из города Льгов Курской области РФ прогремели мощные взрывы на месте скопления российской военной техники.
Как сообщает местный Telegram-канал «Пепел», произошло это вблизи АЗС «Роснефть» на трассе в направлении города Рыльска.
Очевидцы утверждают, что всего прозвучало три взрыва с интервалом 5-7 минут.
Российские «военкоры» пишут, что ВСУ нанесли удары по российским военным «какими-то мощными ракетами».
Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно.
Место вероятного удара было окружено военными и оперативными службами.
Украинское командование пока не комментировало инцидент с российскими военными на Курщине.
Напомним, украинские войска недавно продвинулись на южной окраине Теткино Курской области РФ