Женщина плачет, что теперь ей страшно ходить по улице она боится, что может стать следующей жертвой.
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора гражданских россиян из Белгородской области.
В этот раз жительница так называемой "БНР" рассказала, как в соседней Курщине пьяные российские военные расстреляли гражданское авто.
"Десь у Курській області теж наші (российские военные – Ред), наша машина, знак Z бачили. Розстріляли гражданську машину, четверо воєнних п'яних", – пожаловалась жительница РФ почти на чистом украинском языке.
Также она рассказала, что российские военные переехали по танку автомобиль, в котором находился гражданский мужчина.
"Танком переїхав танком машину. І переїхав якраз перед. Розчавив його так", – рассказала жительница российского приграничья.
Женщина плачет, что теперь ей страшно ходить по улице она боится, что может стать следующей жертвой.
"Тепер страшно і на вулиці. Вчора сидим, а вони такі їхали, одні тільки носи видно, сидять у кузові. Сидять вони вооружонні. Кажу, отак їхатиме, вистріле – та й хто буде знати, хто він", — подытожила она.
Заметим, что говорит "россиянка" почти полностью на украинском языке с незначительным вкраплением русских слов. Ведь Белгородская область, как и большая часть Курщины, была заселена этническими украинцами, которые, к сожалению, были ассимилированы Россией.
Ранее главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.
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