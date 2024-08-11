На Курщине развеваются сине-желтые флаги: в Сети пишут о захвате еще одной деревни (видео)

Установка украинского флага, вероятно, была снята в селе Гуево Курской области.

В Сети распространяется видео, на котором, вероятно, украинские бойцы устанавливают сине-желтый флаг в захваченном селе Гуево Курской области.

Ответное видео опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

"Курская область, населенный пункт Гуево. 51.09406, 35.26194", – говорится в коротком сообщении под видео.

На кадрах видно, что бойцы сбросили на землю трехцветное тряпье со здания, похожего на сельскую администрацию, и установили на его место украинский флаг.

Украинские официальные лица пока не подтвердили захват села Гуево силами ВСУ.

Напомним, Россия пожаловалась ООН на "нарушение Украиной прав человека" в Курской области. Наступление украинских сил назвали "варварским нападением" и обвинили Украину в "терроризме".

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