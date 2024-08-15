Срочник рассказал, что боялся сдаваться в плен, потому что думал, что украинцы его будут пытать.

В Курской области российский срочник из Санкт-Петербурга по имени Федор взорвал себя вместе с товарищем, потому что испугался ВСУ.

Об этом сообщает УНИАН.

Срочник рассказал, что боялся сдаваться в плен, потому что думал, что украинцы его будут пытать. Но россиянину оказали медицинскую помощь и спасли жизнь. Он отметил, что украинские военные также делились водой и сигаретами.

"Я просто достал гранату. Он сказал: давай! Мы обнялись и бросили ее на землю, сказали друг другу последние теплые слова. У товарища тоже ранение ноги. На тот момент я уже трижды понимал, что ближе к смерти. Мы боялись сдаться в плен, мы не знали, что будет здесь. Мы боялись, что будут долгие и мучительные пытки. Но с учетом того, как это в реальности происходит сейчас, я могу сказать только спасибо за то, что спасли мою жизнь и вылечили", – рассказал российский срочник.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев.

Еще один срочник, говоривший правду о трусости боевиков "Ахмат", кадыровцы похитили и заставили извиняться на камеру.

Ранее сообщалось, что в Курской области в плен попали многие россияне, среди них — срочники.

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