На Курщине ударили по газоизмерительной станции: Генштаб сообщил, кто это сделал

Россияне традиционно обвиняют украинскую сторону в атаке.
Россия обвинила Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа" на Курщине. Эти обвинения безосновательны.
Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Украины.
"Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией", — сказал он.
Следует добавить, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.
Напомним, на Курщине горит газоизмерительная станция "Суджа". По данным СМИ, перед возгоранием в Судже раздались взрывы. Дым якобы виден даже из Сум, на границе между Россией и Украиной стоял огромный огненный столб.
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