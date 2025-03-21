На Курщине ударили по газоизмерительной станции: Генштаб сообщил, кто это сделал

Россия обвинила Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа" на Курщине. Эти обвинения безосновательны.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Украины.

"Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией", — сказал он.

Следует добавить, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

Напомним, на Курщине горит газоизмерительная станция "Суджа". По данным СМИ, перед возгоранием в Судже раздались взрывы. Дым якобы виден даже из Сум, на границе между Россией и Украиной стоял огромный огненный столб.

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