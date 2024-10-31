На Курщине уже находится 3000 солдат КНДР: как их используют — руководитель ЦПД

Российская пропаганда будет выдавать северокорейских военных за калмыков, тувинцев и бурят.

На территории Курской области РФ уже находится 3000 военных КНДР, которых будут бросать в бой в российской форме.

Об этом в четверг, 31 октября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, северокорейское подкрепление будет пополнять разные подразделения армии РФ.

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“Их российские документы уже готовы. Они будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурят”, — отметил Коваленко.

Он также добавил, что солдатами из КНДР будут укомплектованы российские линейные части. Кроме того, представители инженерных войск из КНДР уже присутствуют на оккупированной территории Донецкой области.

“В общем, россияне планируют привлекать военных из КНДР на Курщине для обучения в боевых условиях. Всего в РФ сейчас 12 тысяч военных КНДР. В дальнейшем РФ также планирует привлекать их на временно оккупированных территориях. Все планы известны”, — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что военные из Северной Кореи перемещаются в Курскую область России. Солдаты Ким Чен Ына одели в российскую форму, они также используют российское снаряжение.

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