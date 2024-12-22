На Курщине в бою за Украину погиб командир отряда "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия

Погиб еще один грузинский боец.

На Курщине в бою за Украину погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия, командир отряда "Свободная Грузия".

Об этом сообщает Interpress News со ссылкой на подтверждение МИДа Грузии.

Бадри Кварацхелия вместе с четырьмя украинскими военными сражался с 300 русскими солдатами в Курской области.

На Курщине в бою за Украину погиб грузинский доброволец

Как сообщает Telegram-канал "Грузинский прохожий" со ссылкой на показания украинских собратьев бойца, грузинского добровольца убили выстрелом в спину.

Там также отметили "колоссальное преимущество россиян в личном составе на этом участке фронта".

Известно, что в сентябре 2023 Бадри Кварацхелия был награжден нагрудным знаком Золотой крест за безупречное выполнение боевого задания на Бахмутском направлении.

Напомним, что отец семерых детей погиб на фронте, а его семья чудом спаслась от россиян. Об этом из Николаевской области рассказала корреспондентка ТСН Елена Шворак.

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