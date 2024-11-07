На Курщине, вероятно, приземлятся новые борта с северными корейцами

Российские военные выложили в Сеть, где именно приземлятся солдаты из КНДР.
На аэродроме Курска, вероятно, сегодня ждут новые борта с северными корейцами.
Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на коллег из DW.
Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.
"Долго не могли законектить в комплекс РЛС из-за типичных российских проблем с некомплектом штатного оборудования. Но законектили. Борты могут садиться. Ура, это дерьмо работает! Кто что летит, давай быстро лети сюда", — заявил один из солдат российской армии.
"Спасибо коллегам из DW за то, что предоставили доступ к монологам этого российского военного, разоблачившего позиции ПВО", — резюмировал журналист.
Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские инструкторы учат северокорейских военных и офицеров руководить дронами в Курщине.
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