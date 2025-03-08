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На Курщине враг снова массово использует солдат из КНДР: фото DeepState

На Курщине враг снова массово использует солдат из КНДР: фото DeepState

Солдаты из Северной Кореи несут большие потери, воюя за Россию. Коллаж ТСН.ua

Именно северокорейские солдаты несут самые большие потери.

В Курской области РФ, где идет специальная операция Сил обороны Украины, противник массово использует солдат из КНДР, которых бросают на штурм как "пушечное мясо".

Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState, опубликовав снимок с тепловизора, сделанный в районе Суджи.

В сообщении отметили, что россияне пытаются "выехать на чужом горбу".

"Основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат, и именно они несут наибольшие потери", — сообщили в DeepState.

На опубликованном кадре видны тепловые сигнатуры большой группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь украинской артиллерии.

Солдатов из КНДР массово отправляют на штурм в Курской области / © t.me/DeepStateUA
Солдатов из КНДР массово отправляют на штурм в Курской области / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области РФ российские диверсанты пытались проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации. Однако украинские десантники организовали засаду и уничтожили вражескую группу.

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