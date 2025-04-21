На Курщине ВСУ уничтожили место запуска вражеских БпЛА (фото)

На Курском направлении нанесли удары по враждебным целям в Теткино / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В субботу, 19 апреля, Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту, с которого производился запуск вражеских ударных беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 вражеских операторов дронов.

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«Этот наш удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры окупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным», — заверили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен девять оккупантов в Курщине.