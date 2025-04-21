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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На Курщине ВСУ уничтожили место запуска вражеских БпЛА (фото)

Украинская авиация ударила по месту пуска российских дронов в Курской области.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
На Курском направлении нанесли удары по враждебным целям в Теткино

На Курском направлении нанесли удары по враждебным целям в Теткино / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В субботу, 19 апреля, Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту, с которого производился запуск вражеских ударных беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 вражеских операторов дронов.

«Этот наш удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры окупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным», — заверили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен девять оккупантов в Курщине.

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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