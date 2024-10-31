На Курщину перебросили до 8 тыс. военных КНДР – Блинкен

В России находятся 10 тысяч северокорейских военных, около 8 тысяч из которых переброшены в Курскую область.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Блинкена, пока нет подтверждений, что войска КНДР участвовали в боевых действиях против ВСУ. "Но мы ожидаем, что это может произойти в ближайшие дни", – предупредил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что россияне обучают северокорейцев, помимо навыков по артиллерии и использованию БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов. По его мнению, это "свидетельствует о том, что РФ намерена полноценно использовать северокорейские силы во фронтовых операциях".

Также он пообещал, что в скором времени Штаты объявят новые пакеты военной помощи для Украины.

Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко называл другую цифру. По его данным, в Курщине находится 3 тыс. северокорейцев.

Ранее Зеленский сказал, сколько северокорейцев привлекут к войне против Украины в ближайшее время.

Издание Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки заявляет, что несколько тысяч солдат КНДР находятся в 50 км от Украины.

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