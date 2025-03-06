На Курщину снова подтянули солдат Ким Чен Ина: эксперт о рекордных потерях армии РФ

Российские войска давят на украинские позиции в Курской области РФ одновременно по нескольким направлениям, но успеха не имеют и несут рекордные потери. Россия снова подтянула северокорейских солдат к боям

Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, наибольшие потери в боях в Курской области понесла 83-я Уссурийская бригада морской пехоты ВС РФ — около 400 военнослужащих убитыми и ранеными из 480, прибывших на территорию Курщины. Аналогичная ситуация с боевыми потерями личного состава и в 155-й бригаде морской пехоты ВС РФ.

"Лишь один штурм позиции Сил обороны Украины привел к колоссальным потерям в живой силе и технике окупантов, фактически обескровил эту бригаду", — подчеркнул Снегирев.

Эксперт отмечает, что об огромных потерях российской армии также свидетельствует то, что Россия снова подтянула северокорейских солдат на Курщину.

"Из 12 000 военнослужащих КНДР, уже передислоцированных на территорию Курской области, уничтожены около четырех тысяч. То есть каждый третий, а это, безусловно, колоссальные потери личного состава как российских войск, так и военнослужащих КНДР", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 6 марта 2025 года. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

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