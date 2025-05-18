"На Курском направлении управление войсками неадекватно": Стерненко отреагировал на заявление комбата 47-й бригады

Сергей Стерненко — активист и волонтер

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На протест офицера — комбата 47 ОМБр Александра Ширшина, подавшего рапорт об освобождении от должности и обвинившего командование в неоправданной потере украинских военных в Курщине, отреагировал активист и волонтер Сергей Стерненко.

Об этом Сергей Стерненко написал 18 мая.

«Войско нуждается в немедленных и системных изменениях. Масштабная реформа. Не единичных улучшений, как сейчас, а комплексных изменений. Заявление комбата из 47 ОМБр Александра Ширшина тому подтверждение», — заявил Стерненко.

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По его словам, он нашел подтверждение заявления Ширшинаого и в утверждениях других военных.

«Его (Александра Ширшина — ред.) батальон находится на Курском направлении, и я, поговорив с другими воинами на этом участке, могу подтвердить — управление войсками там неадекватно», — написал Стерненко.

Он также подчеркнул, что «за неоправданные потери, как всегда, никто ответственности не несет».

«Необходима реакция на самом высоком уровне. Изменимся или погибнем — это не только лозунг. Это наша действительность. Украина не устоит с такими подходами», — написал активист.

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Что известно о заявлении Ширшина

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об освобождении от должности, обвинив командование в «дебильных задачах» и неоправданной потере людей.

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал сообщение комбата и призвал высшее военное руководство предоставить официальную оценку ситуации.

По словам Бутусова, речь идет о провальных действиях вблизи села Теткино, где подразделения ВСУ пытаются атаковать в лоб под российскими дронами, фиксирующими и поражающими украинскую технику.

Также подполковник НГУ, бывший начальник штаба бригады «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич поддержал Александра Ширшина.

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Генштаб отреагировал на слова комбата 47-й бригады и пообещал решение.

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