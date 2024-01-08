На левобережье Херсонщины активизировалась авиация РФ: оккупанты пытаются выбить ВСУ

Россиянам не дает покоя присутствие Сил обороны на левом берегу. Пытаясь их выбить оттуда, захватчики несут существенные потери.

Получив значительные потери в бронетехнике, российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

Об этом руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона 8 января.

Ситуация на левобережье Херсонщины

По словам Гуменюк, когда российские войска изучали вероятность повторных применений тактической авиации на этом направлении, пока изучали новые рубежи пусков, активизировали штурмовые действия по суше. Там враг применял и небольшие пешие группы, и действовал при поддержке бронетехники.

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"Сейчас, получив снова существенные потери в бронетехнике, – за прошедшие сутки мы можем сказать, что уничтожили 16 единиц автобронетехники врага, которую они пытались применять в штурмовых действиях, – тогда мы видим снова активизацию вражеской авиации", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она добавила, что 7 января оккупанты применяли в направлении левого берега Херсонской области и неуправляемые авиационные ракеты, и управляемые авиабомбы. Однако эта вражеская авиационная активность в разы меньше, чем та, которую испытывала Херсонщина до ощущения россиянами угрозы для самолетов.

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"Россиянам не дает покоя присутствие Сил обороны на левом берегу. Пытаясь их выбить оттуда, они несут существенные потери. Каждый раз вынуждены возвращаться на свои позиции с мощными минусами в личном составе и потерями техники", – сообщила Гуменюк.

Поэтому российские войска подтягивают РСЗО и тяжелую артиллерию, чтобы максимально давить на правый берег.

"Логистика левого берега наших подразделений обеспечивается с правого берега. Именно поэтому пытаются давить обстрелами на всю инфраструктуру правого берега для того, чтобы исключить возможность нашего передвижения на левый берег", – пояснила спикер защитников юга.

Напомним, накануне Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонщины в штурмы идут элитные российские войска, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий. В среднем фиксируется 10 штурмов в день.

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