На Левобережье Херсонской области морские пехотинцы подняли украинский флаг (видео)

Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина — это Украина.
Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг на водонапорной башне в Крынках на левом берегу Днепра.
Видео опубликовали аналитики Deepstate.
"Враг продолжает бить по логистике и КАБами по самим Кринкам. Кацапский генерал теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, но выходит у него так себе. Напоминаем, что бои продолжаются и до увольнения еще много работы", — говорится в сообщении.
Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина – это Украина.
Как сообщали недавно американские аналитики, украинские военные достигли определенных успехов в Крынках.
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