Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Левобережье Херсонской области морские пехотинцы подняли украинский флаг (видео)

На Левобережье Херсонской области морские пехотинцы подняли украинский флаг (видео)

Украинский флаг / Фото: pixabay.com

Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина — это Украина.

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг на водонапорной башне в Крынках на левом берегу Днепра.

Видео опубликовали аналитики Deepstate.

"Враг продолжает бить по логистике и КАБами по самим Кринкам. Кацапский генерал теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, но выходит у него так себе. Напоминаем, что бои продолжаются и до увольнения еще много работы", — говорится в сообщении.

Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина – это Украина.

На Левобережье взвился еще один украинский флаг

На Левобережье взвился еще один украинский флаг

Как сообщали недавно американские аналитики, украинские военные достигли определенных успехов в Крынках.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация