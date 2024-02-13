На Левобережье Херсонской области морские пехотинцы подняли украинский флаг (видео)

Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина — это Украина.

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг на водонапорной башне в Крынках на левом берегу Днепра.

Видео опубликовали аналитики Deepstate.

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"Враг продолжает бить по логистике и КАБами по самим Кринкам. Кацапский генерал теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, но выходит у него так себе. Напоминаем, что бои продолжаются и до увольнения еще много работы", — говорится в сообщении.

Защитники еще раз напоминают врагу, что Херсонщина – это Украина.

На Левобережье взвился еще один украинский флаг

Как сообщали недавно американские аналитики, украинские военные достигли определенных успехов в Крынках.

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