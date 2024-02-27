На Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений: стали известны потери россиян

Силы обороны уничтожили 73 единицы военной техники врага – пушки, автомобили, 59 БПЛА, 10 укрытий противника.
Для поражения позиций Сил обороны противник применяет на Лимано-Купянском направлении все виды вооружения – даже шахеды.
Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.
За прошедшие сутки там зафиксировано шесть авиационных налетов – самолетами Су-34 и Су-35.
За одно такое мероприятие бомбардировщик сбрасывает от двух до четырех управляемых авиационных бомб.
33 раза россияне били дронами-камикадзе.
На Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений – потери россиян составили 275 человек убитыми и ранеными.
Уничтожены 73 единицы военной техники врага – пушки, автомобили, 59 БПЛА, 10 укрытий противника.
Напомним, 27 февраля украинские военные на восточном направлении приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
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