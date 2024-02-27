На Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений: стали известны потери россиян

Для поражения позиций Сил обороны противник применяет на Лимано-Купянском направлении все виды вооружения – даже шахеды.

Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

За прошедшие сутки там зафиксировано шесть авиационных налетов – самолетами Су-34 и Су-35.

За одно такое мероприятие бомбардировщик сбрасывает от двух до четырех управляемых авиационных бомб.

33 раза россияне били дронами-камикадзе.

На Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений – потери россиян составили 275 человек убитыми и ранеными.

Уничтожены 73 единицы военной техники врага – пушки, автомобили, 59 БПЛА, 10 укрытий противника.

Напомним, 27 февраля украинские военные на восточном направлении приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.