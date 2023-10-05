На Лимано-Купянском направлении ситуация крайне тяжелая: в ВСУ назвали новую цель россиян

На Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас более тяжелая, чем на Бахмутском. Новая цель врага – Макеевка.

Россияне бросают все силы, чтобы захватить Макеевку. Там происходит больше всего боевых столкновений с врагом.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"По моему мнению, самое динамичное направление – Лимано-Купянское. Там сейчас самая тяжелая ситуация. Противник использует очень интенсивно свои Су-35 – новые штурмовики, которые могут стрелять по воздушным и наземным целям. Они заходят преимущественно парами. Также враг использует Ка- 52, Су-25, Ми-8. Интенсивность штурмовых действий там сейчас повысилась. За минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений", — рассказал Илья Евлаш.

По его словам, россияне сейчас выбрали новую точку – Макеевка – и направляют все усилия на это направление. Эти 8 боестолкновений произошли именно там.

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"Если сравнивать (с Бахмутским направлением – ред.) в личном составе – это более 110 тысяч военнослужащих (на Лимано-Купянском направлении – ред.), 1085 танков, почти 2000 боевых бронированных машин. Это БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигры", разные дозорные машины, более 700 единиц артиллерийских систем и еще около полутысячи РСЗО", — говорит представитель Восточной группировки войск.

В то же время на Бахмутском значительно меньшие цифры: 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО.

Евлаш добавил, что украинские военные продолжают наносить удары по оккупантам. Так, украинским бойцам удалось повредить российскую РЛС "Зоопарк", которая "очень надоедала нашим военным". По его словам, это была "жирная цель". Теперь на этом направлении будет "немного легче", пока россияне приводят ее в порядок.

В то же время представитель Восточной группировки добавил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги: "Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать".

Успехи ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ 5 октября сообщил, что защитники продолжают держать оборону на востоке и юге Украины и вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.

Кроме того, Силы обороны продолжают наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Новопрокоповки и достигли частичного успеха к западу от Роботиного.

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