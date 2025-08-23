ТСН в социальных сетях

На лиманско-северском направлениях РФ пытается продвинуться: ситуация обостряется

На лиманско-северском направлениях ситуация резко усложняется — российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное, но системное продвижение, создавая угрозу полуокружения Северска.

Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Несмотря на значительные потери, русские войска постепенно продвигаются на нескольких участках фронта.

23 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о сложной ситуации на востоке Украины.

Детали ситуации

По его словам, бои ведутся:

  • от реки Жеребец,

  • в Серебрянском лесничестве,

  • а также в направлении Северска.

Мирошников отмечает, что до формирования полуокружения Северским оккупантам остается совсем немного. Сейчас продолжаются ожесточенные бои уже на подступах к селу Серебрянка. Следующей целью врага может стать село Дроновка, после чего он, вероятно, попытается форсировать Северский Донец и выйти на Северск с севера.

С востока российские войска уже почти подошли к городу, в то время как с юга украинская оборона держит линию Выимка-Переездное-Звоновка.

Значение Северская

Мирошников подчеркивает, что Северск является одним из двух ключевых восточных ворот на Славянск. Вторыми воротами выступает Лиман, и в этом направлении ситуация также остается сложной и опасной для Украины.

Напомним, в Украине зафиксирован новый тип опасных дронов, которые могут появляться и на Запорожье, которые начали применять Россия.

