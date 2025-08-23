- Дата публикации
На лиманско-северском направлениях РФ пытается продвинуться: ситуация обостряется
На лиманско-северском направлениях ситуация резко усложняется — российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное, но системное продвижение, создавая угрозу полуокружения Северска.
Несмотря на значительные потери, русские войска постепенно продвигаются на нескольких участках фронта.
23 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о сложной ситуации на востоке Украины.
Детали ситуации
По его словам, бои ведутся:
от реки Жеребец,
в Серебрянском лесничестве,
а также в направлении Северска.
Мирошников отмечает, что до формирования полуокружения Северским оккупантам остается совсем немного. Сейчас продолжаются ожесточенные бои уже на подступах к селу Серебрянка. Следующей целью врага может стать село Дроновка, после чего он, вероятно, попытается форсировать Северский Донец и выйти на Северск с севера.
С востока российские войска уже почти подошли к городу, в то время как с юга украинская оборона держит линию Выимка-Переездное-Звоновка.
Значение Северская
Мирошников подчеркивает, что Северск является одним из двух ключевых восточных ворот на Славянск. Вторыми воротами выступает Лиман, и в этом направлении ситуация также остается сложной и опасной для Украины.
