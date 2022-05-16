На Лиманском и Бахмутском направлениях враг каждую ночь идет в наступление после артиллерийских залпов

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг каждую ночь идет в наступление после артиллерийских залпов

На Лиманском и Бахмутском направлениях российские оккупанты не прекращают попыток наступать и каждый раз по одинаковому сценарию — авиационный налет, дальше массированные артиллерийские удары и уже потом, при поддержке бронетехники, главным образом танков и боевых бронемашин, вперед пытается продвигаться пехота рашистов.

Атаки на большинстве направлений нашим воинам удается сдерживать, но каждый раз, во время артналетов и авиаударов, боеприпасы попадают по мирным городам и селам украинского востока, говорится в ТСН.

«Они стреляют по инфраструктуре, они не выбирают цели. Они стреляют тупо, как-то наугад», — говорит военнослужащий ВСУ "Ник".

Лиман – небольшой городок немного северо-восточнее Славянска. Здесь, на окраине, по несколько раз в день раздаются разрывы вражеских реактивных "Градов". В городе десятками взрываются российские мины и артиллерийские снаряды. «Ракета долбанула и блок разорвало – 60-ку. Разорвало и внесло, и вот девочку там задавило. И еще и плита упала с кухни», – рассказывает местный мужчина.

Но вражеская ракета прилетела в город в конце апреля, с тех пор в Лимане, говорят местные жители, кончилась жизнь. «С первого мая уже вообще невозможно жить. Люди готовят на кострах еду», – говорит тетя Оксана.

До недавнего времени здесь была железнодорожная станция, сейчас она превращена врагом в сплошную руину. Остатки железяк дают понять, что рашисты бросают авиационные бомбы десятками. "Инфраструктуру пытаются разбить, бьют по трансформаторам, больницам", — добавляет женщина.

По одному из жилых кварталов прифронтового города сразу несколько тяжелых российских снарядов прилетели утром. Попали и в один из частных гаражей, где стояли машины. Владельцам пришлось тушить пожар.

Чтобы дальше атаковать Славянск и выйти к границам Донбасса, оккупантам любой ценой нужно захватить Лиман. Именно здесь теперь рашисты сосредоточили огромное количество своей техники и пехоты. Штурмы, говорят наши воины, совершаются преимущественно ночью. «Враг пытается атаковать ночью. То есть наносить неожиданные удары. Сначала идут артиллерийские залпы, затем за ними следует техника. За техникой следует пехота», — рассказывает "Ник".

На Лиманском и Бахмутском направлениях рашисты не прекращают попыток наступать

Количество смертоносного железа, выпускаемого рашистами и по нашим военным, и по самому городу, просто невозможно сосчитать. Только накануне в Лимане ранения получили полдесятка гражданских жителей. Но несмотря на это, линию обороны украинским воинам удается держать. «Уничтожаем много техники. Враг получает отпор на любой выстрел», — говорят военные.

Только за прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях наш защитники отбили 17 вражеских атак. Уничтожили более десятка единиц вражеской техники, среди которой и три танка.

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