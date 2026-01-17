На Лиманском направлении обостряется ситуация: враг пытается изолировать плацдарм - обозреватель

Российские военные / © Associated Press

На Лиманском направлении ситуация существенно усложнилась: российские войска, имея преимущество в личном составе, пытаются реализовать сразу несколько тактических замыслов, в частности, изоляцию лиманского плацдарма и захват господствующих высот.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

По словам Мирошникова, враг пытается изолировать лиманский плацдарм, захватить высоты в районах села Закотное — Кривая Лука, уничтожить логистику на восточном берегу реки, потенциально заблокировать отход и попытаться разгромить украинскую группировку

В то же время, как отмечает обозреватель, в оперативном окружении находятся остатки гарнизона села Ямпиль.

Мирошников подчеркнул, что под Ямполем украинские военные уже несли тяжелые потери в 2022 году, а нынешняя ситуация, по его словам, повторяется из-за несвоевременного ухода.

Также он утверждает, что с одного фланга лиманский плацдарм фактически уже изолирован, а с другого врагу до реализации плана остается около 5 км в треугольнике Яровая — Новоселовка — Дробышево.

Почему это важно

По оценке обозревателя, после потери Северска Лиман остается последними "вратами" с востока в направлении Краматорско-Славянской агломерации.

Если российские войска смогут захватить указанные высоты и продвигаться по правому берегу реки, это может существенно усложнить оборону региона, ведь враг получит возможность вести артиллерийский огонь по Славянску и Краматорску.

Мирошников подытожил, что ситуация "непростая", однако врагу еще нужно достичь заявленных целей.

Ранее говорилось, что РФ усилила Лиманское направление — оно рассматривается как один из решающих для планов по захвату Донбасса.

«Враг усилил Лиманское направление пехотой, которая бесперебойно пытается проникать малыми группами в наши тылы, ведь рассматривает его как один из «решающих» для реализации своих планов по захвату Донецкой области», — отметил Станислав Бунятов.

Также военное признает: направление постепенно превращается в Славянское».