На Лиманском направлении оккупанты пытались атаковать позиции нацгвардейцев: эксклюзивное видео штурма

В МВД отметили, что атака врага потерпела поражение.
На Лиманском направлении русские войска пытались штурмовать позиции военнослужащих Национальной гвардии.
Кадры штурма опубликовало Министерство внутренних дел Украины утром 24 июля.
В ведомстве отметили, что атака врага потерпела поражение — штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехала так называемая "гордость" российского танкостроения — Т-90-М "Прорыв".
"Впрочем, испытание нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и остались возможности двигаться. Воины Национальной гвардии Украины с помощью противотанкового оружия добили вражеские машины и полностью сгорели", — сказано в сообщении МВД.
Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ добились значительных успехов в освобождении территории от российских оккупантов.
По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.
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