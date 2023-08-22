На Лиманском направлении украинские бойцы уничтожили важную технику россиян (видео)

Украинские бойцы ударили по БМП, танку и поразили БРЭМ оккупантов.

На Лиманском направлении, где враг обстрелял из артиллерии около 10 населенных пунктов, группа "Асгард" подразделения "Очи" вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой уничтожили БМП, танк и поразили бронированную ремонтно-эвакуационную машину оккупантов.

Видео процесса выложили в Стратком ВСУ.

Сейчас враг избрал основным направлением именно восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям.

По словам заместителя министра обороны Анна Маляр, именно Лиманское, а также Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направления стали эпицентром боевых действий.

Добавим, что в Харьковской области, по словам Маляра, оккупанты пытались вернуть позиции, которые они потеряли еще прошлой осенью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " МАЛЯР: Обстановка на Востоке и Юге крайне напряжена! Враг ощутимо увеличил обстрелы! "

Читайте также: