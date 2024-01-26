На Лиманском направлении враг бросает в бой тяжелую бронетехнику: какие последствия штурма — пресс-офицер бригады

Россияне потеряли десятки единиц танков, боевых машин пехоты и БТР на подступах к украинским позициям.

На Лиманском направлении российские оккупанты снова активизировали попытки наступательных действий, бросая в бой большое количество бронетехники.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, вражеские войска, выполняя приказ командования, пытались добиться успеха до 1 января, но все попытки были неудачными.

"Несколько недель россияне стягивали новые силы, живую силу, технику. Недавно россияне пошли в новую атаку, как говорится, как в последний раз. В этот раз мы почувствовали на себе удар большого количества бронетехники. Противник привлек десятки единиц танков, боевых машин пехоты, БТР, которые сейчас догорают перед нашими позициями", – сообщил пресс-офицер.

По словам Сергея Диброва, над уничтожением вражеской техники эффективно поработали украинские саперы, артиллеристы и операторы дронов.

"Броневой кулак врага ощутимо уменьшился. Десятки машин остались на поле боя, поэтому россияне вновь усиливают атаки живой силой и количество артиллерийских, стрелковых обстрелов наших позиций", — отметил он.

Напомним, ранее в Сети появилось эпическое видео бездарного штурма российских оккупантов на позиции ВСУ вблизи села Спирного на Донетчине, севернее Соледара. Враг потерял боевую технику, а солдаты сдались в плен.

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