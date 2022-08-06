На линии фронта между Луганщиной и Донетчиной россияне применяют ракеты, авиацию и артиллерию – Гайдай

Российские оккупанты пытаются выйти в админграницы Луганской области, но это им не удается.

За прошедшие сутки, 5 августа, в районе линии фронта между Луганщиной и Донетчиной Россия выпустила пять ракет. Кроме того, шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта. Захватчики трижды применяли минометы. Штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается ситуации на фронте — враг продолжает атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери по всем направлениям. Российская армия по-прежнему применяет тактику "выжженной земли", не жалея гражданское население и их дома", — подчеркнул руководитель области.

По нескольким направлениям россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.

Напомним, начались 164 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты ведут наступательную операцию на Донецком направлении. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 6 августа — в возведении Генерального штаба ВСУ.

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