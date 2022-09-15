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На лодках плавают по улицам: на Банковой рассказали, как Кривой Рог восстанавливается после ракетного удара РФ (фото)

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1991
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© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook

Армия России мощно ударила по городу Кривой Рог вечером 14 сентября, где идет ликвидация последствий ракетных обстрелов.

В результате ракетного удара в Кривом Роге подтоплены 112 домов. Уровень воды в реке Ингулец уже начал снижаться.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграмм-канале.

"Ночь в Кривом Роге после ударов российскими ракетами. 112 домов подтоплены. Сочувствую семьям, и главное, что живы и здоровы! Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. А спасатели спасли 11 человек", — написал он. .

Тимошенко напомнил, что утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см.

"Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений, ниже по течению. После изнурительных работ этой долгой ночью, удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", — добавил Тимошенко.

По его словам, спасатели работают над полной локализацией утечки. Ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблема будет устранена.

"Нет таких ракет, которые могли бы попасть в наше желание победить", — добавил замглавы ОПУ.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там брали под контроль воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

На ракетный террор отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что эта атака армии РФ будет еще одной причиной того, почему Россия проиграет. В традиционном обращении украинский президент обратился на русском языке к оккупантам, нанесшим ракетные удары по Кривому Рогу, и назвал их слабаками, негодяями и террористами.

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Дата публикации
Просмотры
1991
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