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На Луганщине дроны прицельно уничтожили склад боеприпасов и технику россиян – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Луганщине дроны прицельно уничтожили склад боеприпасов и технику россиян – видео

Уничтожена техника окупантов на Луганщине/Фото: скриншот

Склад боеприпасов и технику россиян ликвидировали на Сватовском направлении.

В Луганской области Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и технику россиян в Сватовском районе.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

На видео – удачное попадание по технике оккупантов.

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получили разведданные о размещении боеприпасов и бронетехники агрессора на линии боевого столкновения в Сватовском районе.

"В результате двух ночных боевых вылетов БПЛА цели успешно поражены", — говорится в сообщении.

Напомним, под Авдеевкой Bradley "отминусовала" российскую пехоту (видео).

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На Луганщине – минус склад боеприпасов и техники оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
127
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