На Луганщине оккупанты из минометов обстреляли собственные позиции — Гайдай

Линия обороны в Луганской области остается без изменений.

В городе Попасная в Луганской области российские оккупанты обстреляли из минометов собственные позиции. Линия обороны в Луганской области остается без изменений, города — под украинским флагом. Армия РФ не оставляет попыток захватить Попасную и Рубежное, но успеха не имеет.

Об этом 27 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Рубежном оккупанты пытались удержаться за счет артиллерии, из которой били по городу в течение ночи. Успеха там тоже не имели, вглубь города не продвинулись.

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В Попасной россияне хотели штурмовать город, однако атаку отразили Вооруженные силы Украины, противник понес потери.

В Лисичанске, Северодонецке, Кременной и Горном обстрелы не утихали всю ночь. В результате обстрелов в Лисичанске и Рубежном горело три жилых дома.

Из-под завалов в Рубежном ГСЧС деблокировали трех человек, их доставили в безопасное место. В Рубежном и Северодонецке обнаружены двое раненых, оба доставлены в местные больницы.

"Имеем новую проблему. Из-за обстрелов на Луганщине массово горит лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров. В Кременной был большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали", — рассказал Гайдай.

Он попросил жителей области вообще воздержаться от жжения сухой травы, ведь сейчас это может сильно навредить.

"ГСЧС не успевают гасить, нам сейчас хватает ущерба от орков. Будем осторожны и сознательны! Давайте сначала с войной разберемся, потом все дела!" – подчеркнул Гайдай.

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