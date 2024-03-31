На Луганщине оккупанты предлагают людям деньги за ложь о "военных преступлениях украинцев"

Жителей ВОТ за деньги пытаются склонить к ложным свидетельствам о ВСУ.

В Луганской области жителям временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка оккупанты предлагают до 100 тыс. рублей (около 42 тыс. грн) за ложные свидетельства о "военных преступлениях украинцев".

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор.

"Жителям, оставшимся в разрушенных россиянами Лисичанске и Северодонецке, предлагают до 100 тысяч рублей за письменные свидетельства о военных преступлениях, которые якобы совершили украинцы", — рассказал он.

По словам Лысогора, для получения средств необходимо указать, что в населенных пунктах, которые именно оккупанты штурмовали по несколько месяцев, заявители "пострадали от обстрелов со стороны Украины".

Напомним, эксперт ошеломил заявлением о том, может ли российская армия захватить Харьков.

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