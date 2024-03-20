На Луганщине оккупанты пытаются прорваться на одном из направлений – Лысогор

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что оккупационная армия России пытается прорваться на Терновском направлении в Луганской области, там продолжаются тяжелые бои. Серебрянское лесничество и Белогоровка находятся под постоянными вражескими наземными атаками.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Ситуация на Луганщине не меняется. Немного стало легче, уменьшилось количество КАБов. Россияне продолжают обстрелы как ствольной артиллерией, так и системами залпового огня, минометными системами. Продолжаются тяжелые бои, вчера и сегодня утром враг пытался прорываться на Терновском направлении", - подчеркнул он.

По его словам, Серебрянское лесничество и Белогоровка находятся под постоянными наземными атаками россиян. Однако ВСУ наносят четкие поражения оккупантам, продавливают и уничтожают вражеские системы залпового огня, которые обнаруживают дронами.

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