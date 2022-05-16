На Луганщине украинские защитники подорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты (видео)

Взрыв устроили, чтобы сдержать наступление оккупационных сил на Лисичанск и Северодонецк.

В Луганской области украинские защитники взорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком.

В Генштабе ВСУ обнародовали видео успешного подрыва мостов.

Взрыв устроили, чтобы сдержать наступление оккупационных сил на Лисичанск и Северодонецк.

"Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны уничтожают пути сообщения во вражеских тылах", – говорится в сообщении.