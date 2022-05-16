Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Луганщине украинские защитники подорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты (видео)

Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Луганщине украинские защитники подорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты (видео)

Фото: ТСН.ua

Взрыв устроили, чтобы сдержать наступление оккупационных сил на Лисичанск и Северодонецк.

В Луганской области украинские защитники взорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком.

В Генштабе ВСУ обнародовали видео успешного подрыва мостов.

Взрыв устроили, чтобы сдержать наступление оккупационных сил на Лисичанск и Северодонецк.

"Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны уничтожают пути сообщения во вражеских тылах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники.

Читайте также:

Почему Путин постоянно получает Чернобаевку

Почему Путин постоянно получает Чернобаевку

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация