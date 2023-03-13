На Львовщине 4 тысячи свободных вакансий: какую работу и зарплату предлагают в области

Больше всего во Львовской области вакансий предлагают на предприятиях перерабатывающей промышленности.

Во Львовском областном центре занятости сообщили, что на март 2023 года в области актуальными оставались 4020 свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Об этом говорится в Dailylviv.com.

Указывается, что четверть всех вакансий сосредоточена на предприятиях перерабатывающей промышленности.

«Как и в начале февраля, больше всего предложений трудоустройства – 65% – для рабочих, 27% – для служащих, и только 8% – для тех, кто не имеет профессии и специальной подготовки. Четверть всех вакансий сосредоточена на предприятиях перерабатывающей промышленности, где средняя заработная плата – 11337 грн», – сообщил директор Львовского областного центра занятости Василий Барилюк.

Вакантными остаются также заведения оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств. Средняя плата работников этой отрасли – 9190 грн.

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"Замыкают тройку лидеров тех, у кого самая большая кадровая потребность, транспортные предприятия, складское хозяйство, а также учреждения, ведущие почтовую и курьерскую деятельность. Их вакансии составили 11,1%, а предлагаемый средний заработок – 10314 грн", — указано в сообщении.

В то же время высшее среднее вознаграждение за труд – 14650 грн – в области задекларировали фирмы и компании, принадлежащие к сельскому, лесному и рыбному хозяйству.

"На 1177 грн меньше, то есть 13473 грн, предлагали в будущем сотрудникам предприятия, занимающиеся водоснабжением, канализацией и обращением с отходами. Третье место по величине средней зарплаты заняли компании отрасли поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, где уровень оплаты труда — 12512 грн", — говорят в центре занятости.

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