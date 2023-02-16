На Львовщине есть попадание трех ракет: Козицкий рассказал новые детали атаки РФ

Люди не пострадали, потому что спаслись в укрытии, говорит председатель ОВА.

Львовская область в ночь на 16 февраля потерпела ракетный удар со стороны войск России-агрессора. Три вражеских ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Он заверил, что "прилет" зафиксирован не на объекте, от которого зависит подача электроэнергии в регионе. Возникший пожар ликвидировали. Прошло без пострадавших.

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"Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине. Был пожар, его оперативно потушили. Счастье, что работники находились в укрытии. Жертв или пострадавших — нет", — заявил руководитель области.

Козицкий добавил, что на месте попадания есть воронка. На соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры, поскольку сейчас в Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Кроме Львовщины, оккупанты накрыли ракетами Павлоград Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Кроме того, повреждено промышленное предприятие, разрушены 7 частных домов. Еще 30 – изуродованы.

Подробно о том, где были попадания и какие последствия, читайте здесь.

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