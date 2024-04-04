На Львовщине полиция разыскала уклонистов от мобилизации и доставила в ТЦК

Представители военкомата обратились за помощью в розыске уклонистов к правоохранителям.

С начала текущего года ТЦК и СП Львовской области направили в полицию обращение по доставке 2146 человек, которые уклоняются от мобилизации. Из них удалось найти и доставить в военкомат более 1000 мужчин.

Об этом "Эспрессо.Запад"" сообщили во Львовском ОТЦК и СП.

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Там уточнили, что представителями полиции было разыскано и доставлено 1226 человек в ТЦК и СП. Остальные еще находятся в розыске.

"Остальные военнообязанные не были доставлены в связи с тем, что многие поданные в розыск не проживают по месту регистрации, выехали за пределы Львовской области, работают в других областях Украины и т.д.", — отметили в службе связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

Напомним, ранее мы сообщали, скольких уклонистов разыскивают на Буковине из-за неявки в ТЦК.

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