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На Львовщине разоблачили сотрудника таможни, продававшего так называемую "гуманитарку" (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Львовщине разоблачили сотрудника таможни, продававшего так называемую "гуманитарку" (фото)

Фото: Государственное бюро расследований

Он получал свой процент, определяемый в зависимости от общей стоимости груза.

На Львовщине ДБР задержал сотрудника таможни, который систематически получал взятки. Товары он оформлял под видом "гуманитарки".

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, сотрудник таможни требовал от коммерсантов деньги за ускорение процедуры оформления грузов — под видом гуманитарной помощи. За это он получал свой процент, определяемый в зависимости от общей стоимости груза.

"В частности, в мае текущего года он сообщил предпринимателю о возможности быстрого оформления товаров под видом "гуманитарной помощи" без уплаты налогов. Однако коммерсант обратился в ДБР и следователи Бюро задокументировали несколько встреч, на которых должностное лицо разъясняло бизнесмену механизм уклонения от уплаты таможенных платежей", — рассказали в ДБР.

В августе этого года подозреваемый за свою помощь получил 22 тысяч долларов. "Навар" таможенника составил 14% от реальной стоимости груза.

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"Работники ДБР задержали злоумышленника после получения части взятки в 16,3 тысячи долларов. Пока ему сообщено о подозрении", — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что СБУ объявила Сивковичу о подозрении в госизмене — он координировал информдиверсию Шуфрича.

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Дата публикации
Просмотры
505
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