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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На Львовщине в детском лагере произошло массовое отравление: что известно о пострадавших

Предварительный диагноз пациентов, отравившихся на отдыхе в лагере Львовской области, острая кишечная инфекция.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дети / Иллюстративные фото

Дети / Иллюстративные фото / © Pixabay

Во Львовской области в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района произошло массовое отравление. Госпитализированы 24 ребенка.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Детали инцидента в лагере Львовской области

Как стало известно, 4 августа около 22:20 в полицию поступило сообщение от родителей об отравлении детей в одном из лагерей отдыха. Всего в больницы были доставлены 24 ребенка из разных областей Украины. Их возраст составляет от 7 до 17 лет.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Так, на виновных могут быть наложены:

  • штраф от 1000 до 3000 тысяч рублей;

  • арест сроком до 6 месяцев;

  • ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится предварительное расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львове произошло массовое отравление в новом ресторане "Китайский привет". Число пострадавших возросло до 71 человека.

Сейчас все больные находятся в состоянии средней тяжести.

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