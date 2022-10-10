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На Львовщине в результате утренней атаки россиян повреждены объекты энергетической инфраструктуры — ОВА

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На Львовщине в результате утренней атаки россиян повреждены объекты энергетической инфраструктуры — ОВА

Facebook: Максим Козицкий

Утром во Львове и области прогремели несколько взрывов.

В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Больше информации позже. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", — подчеркнул он.

Напомним, утром, 10 октября, после оглашения масштабной воздушной тревоги в нескольких городах Украины раздались взрывы.

Во Львове, по словам людей, раздалось несколько взрывов. В Сети пишут, что якобы после одного из низ исчез свет в некоторых районах, есть проблемы с Интернетом.

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Дата публикации
Просмотры
2836
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