На Львовщине задержали сторонника коммунистов, который помогал оккупантам обстреливать Украину: детали и фото

Во Львовской области силовики СБУ разоблачили и задержали российского агента, который наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У приспешника российских террористов обнаружили переписку с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сообщает СБУ.

Как установило следствие, инженера одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины, завербовала российская спецслужба в начале полномасштабного вторжения РФ. Предатель нужен был оккупантам, чтобы проводить разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Россияне поручили агенту собирать информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Помимо этого предатель предложил представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС.

Инженера завербовали россияне в начале полномасштабной войны

Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. Он оценивал последствия атак оккупантов и отчитывался ФСБ России.

Далее оккупанты отправили его во Львовскую область, где поручили разведать нужную им информацию для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона. В регионе предатель пытался установить месторасположение объектов критической инфраструктуры.

Все, что узнал агент, он должен был выслать захватчикам в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Символика коммунистического тоталитарного режима у задержанного агента РФ. / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка предателя с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Предателя суд отправил под стражу. / Фото: Служба безопасности Украины

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, во Львове задержан российский агент, который под видом переселенца поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина собирал информацию для вражеской спецслужбы.

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