На любовницу Путина Алину Кабаеву ЕС планирует распространить санкции

На бывшую гимнастку и возлюбленную президента РФ Путина Алину Кабаеву планируют распространить санкции ЕС.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщается, Европейский Союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву – бывшую гимнастку, возглавляющую National Media Group и, как сообщается, тесно связанную с президентом России Путиным.

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"Список еще должен быть утвержден европейскими правительствами, и он может измениться, прежде чем это произойдет. Ожидается, что послы ЕС встретятся в пятницу утром, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет санкций, который также включает меры по постепенному прекращению импорта нефти до конца года", — пишет Bloomberg.

Отметим, что National Media Group – это холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду.

Напомним, что Британия ударила санкциями по крупнейшему производителю стали в России.

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