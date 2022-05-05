На любовницу Путина Алину Кабаеву ЕС планирует распространить санкции

На бывшую гимнастку и возлюбленную президента РФ Путина Алину Кабаеву планируют распространить санкции ЕС.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Как сообщается, Европейский Союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву – бывшую гимнастку, возглавляющую National Media Group и, как сообщается, тесно связанную с президентом России Путиным.
"Список еще должен быть утвержден европейскими правительствами, и он может измениться, прежде чем это произойдет. Ожидается, что послы ЕС встретятся в пятницу утром, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет санкций, который также включает меры по постепенному прекращению импорта нефти до конца года", — пишет Bloomberg.
Отметим, что National Media Group – это холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду.
Напомним, что Британия ударила санкциями по крупнейшему производителю стали в России.
Читайте также:
- Люди умирают от гнойных ран: медик рассказал о ситуации на "Азовстали" и обратился к Эрдогану
- Российские оккупанты стремятся до 9 мая "добить" полк "Азов" — Арестович
- "Нападения будут повторяться": в МВД назвали одну из важнейших задач оккупантов в Украине