На маршруте эвакуационного поезда работает четырехлапая "проводница" Николь

Самая необычная проводница эвакуационного поезда — собака Николь, которая помогает своей владелице вывозить людей из опасных регионов Украины, уже даже побывала за границей.

"Работница" ведет себя вежливо, следит за порядком и помогает пассажирам справиться со стрессом и переживаниями, говорится в ТСН.

Лохматая помощница первой запрыгивает в вагон и проверяет его на готовность к рейсу. «Проверяй, давай. Я когда батареи помыла, она пошла проверять все батареи», – рассказывает владелица собачки.

Их история знакомства началась на вокзале в Днепре — проводница Татьяна Минькова спасла собаку от верной гибели. «Наши вагоны стояли и кто-то закричал, как в последний раз. Я спустилась, чтобы достать, а она не достается. Пришлось взять ключ вагонный и выковырять ее, потому что она примерзла в лед», — рассказывает она о спасении собачки.

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С тех пор ее отогрела, вылечила и пыталась найти для нее семью, но никто не согласился взять дворнягу. Так что Николь уже четыре года с Татьяной. Но после начала масштабного вторжения Николь оставалась дома сама, все соседи и друзья Татьяны уехали, Татьяне ничего не осталось, как попросить руководство взять помощницу с собой. «Конечно! Как мы могли оставить братьев наших меньших? Собачка очень вежливая, она не ругается никогда», — рассказывает начальница эвауационного поезда Елена Светличная.

Пассажиры эвакуационных поездов не жалеются, но удивляются такой работнице. «Люди очень много убегают от страданий, от войны, поэтому может действительно поможет кому-то снять стресс. Такими человеческими глазами смотрит», – утверждают пассажиры.

Олег Дорошенко спасается из Донетчины, а глядя на Николь, вспоминает свою утраченную из-за войны семью. «Была и семья, и две овчарки. В результате – я и коляска. В пятисот метрах от дома и реактивные снаряды, и ракета, и кассетная бомба была. У меня остались две немецкие овчарки. Для меня они семья», — говорит с сожалением мужчина.

Лохматая проводница: как собака Николь помогает эвакуировать людей из опасных регионов Украины

Николь живет в купе проводника, здесь есть место для отдыха и все необходимое. С пассажирами общается осторожно и больше любит развлекать детей на длинном пути от войны до безопасного места.

«Они все говорят, что она мягкая, приятная. А она просто ложится и лежит. Но есть детки, которые постоянно просят ее выполнять команды. И она уже – хочу, не хочу, из-за не могу, – хорошо, буду выполнять все команды, которые ты желаешь», – говорит о Николь владелица.

Во время эвакуационных рейсов ее воспитанница заметила Татьяна: будто чувствует, кто из пассажиров больше нуждается в поддержке. Иногда часами не отходит от человека – будто хочет хоть как-то облегчить боль. На счету Николь уже более десятка эвакуационных рейсов. Вакцинированная и чипированная, с международным паспортом – она уже даже съездила в Польшу. Железнодорожные правила тщательно изучила.

Сейчас Николь с Татьяной снова отправляются в рейс, чтобы спасти как можно больше тех, кто вынужден из-за врага покинуть свои дома.

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