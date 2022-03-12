На Майдане рокеры, защищающие Киев в составе терробороны, отыграли живой концерт: допевали под вой сирены

На Майдане рокеры, защищающие Киев в составе терробороны, отыграли живой концерт: допевали под вой сирены

Ребята отпросились у руководителей, чтобы ненадолго вернуть в руки музыкальные инструменты.

На Майдане звучала живая музыка. Там собрались украинские рокеры.

Об этом сообщает ТСН.

Фома из группы "Мандры", Юркеш и фронтмен группы "Нумер 482" – Виталий Кириченко сейчас защищают Киев в составе терробороны, но отпросились у руководителей, чтобы ненадолго вернуть в руки музыкальные инструменты и просто в сердце столицы отыграть живой концерт.

Говорят, хотели показать оставшимся в городе киевлянам – что мирная жизнь обязательно вернется и мы все вместе обязательно выстоим. Концерт перевала воздушная тревога, поэтому допевать пришлось под завывание сирены.

Напомним, что харьковская артистка Вера Литовченко превратила укрытие, в котором жители дома прячутся от российских бомбардировок, в импровизированную сцену. Здесь она играет на скрипке для харьковчан, пытаясь своей музыкой перекрыть оглушительный грохот доносившихся извне бомб.

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ТСН.ua