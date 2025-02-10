На мемориале павших защитников в Одессе появился живой военный: реакция бойца (фото)

В Одесском государственном университете внутренних дел открыли Мурал памяти, посвященный выпускникам-защитникам, отдавшим жизнь за Украину. Впрочем, под публикацию прессслужбы ВУЗов появился комментарий одного из бойцов: "Я жив!".

Об этом говорится в сообщении ОГУВД.

В Одесском государственном университете внутренних дел открыли Мурал памяти

Защитник требует разъяснений

Алексей Стеценко подчеркнул, что он отнюдь не погиб и продолжает нести службу. Его возмутила такая "случайность".

Коментар Стеценка

"Я жив!!! Требую немедленных разъяснений по поводу того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными из мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, которые причастны к предоставлению недостоверной информации относительно меня и многое. там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю??!

Парень обратился в МВД Украины, Департамент главной инспекции и соблюдение прав человека, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Одесский государственный университет внутренних дел. Он ожидает пояснений.

Ранее стало известно, что уже в этом году Национальное военное мемориальное кладбище должно быть открыто для захоронений погибших военных.

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