На местах отступления военных РФ с Антоновского моста найдена куча их документов

На местах отступления военных РФ с Антоновского моста найдена куча их документов

Есть вероятность, что могут произойти новые обстрелы.

Два дня велись яростные бои на Антоновском мосту в пригороде Херсона, когда россияне отступили, наши нашли документы военных РФ. Живые или безжизненные их владельцы – пока неизвестно.

Сообщает корреспондентка ТСН.

Вчера через мост прорвалась российская техника, пошла на Николаев и Мелитополь. За Херсоном на трассе в сторону Николаева наши разбили вражескую колонну.

Сегодня во время обстрелов моста пострадали многие дома в окрестных селах и поселках.

Может быть еще один обстрел. Сейчас жителей села Антоновка возле моста эвакуируют.

Жители области сообщают о многочисленных колоннах вражеской техники, идущих из Крыма в сторону Херсона.