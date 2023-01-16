"На месте лестничной клетки была пропасть": житель разрушенной ракетой многоэтажки в Днепре рассказал о спасении (видео)

Житель Днепра Евгений Ботвинов с женой был дома, в квартире на верхнем этаже девятиэтажки, когда в их дом попала российская ракета. Из-за полностью разрушенной лестничной клетки выбраться из дома они не могли. Мужчина отчаянно сигнализировал спасателям фонариком и был замечен.

Видеорассказ с историей его спасения опубликован в ТикТок donbass.realii.

Евгений вспоминает, что в первые минуты после взрыва крикнул жене: "Давай быстро собираться, берем документы и по лестнице убегаем".

"Когда мы хотели выбежать на лестничную клетку, я увидел, что ее нет, там пропасть — до первого этажа", — рассказывает он о пережитом ужасе.

Поняв, что из квартиры не выбраться, Евгений оказал первую помощь жене, у которой сильно кровоточила голова у виска. После чего начал сигнализировать из окна кухни фонариком в надежде, что его увидят спасатели и придут на помощь.

"Взял фонарик и из окна кухни светил МЧСовцам, чтобы они увидели, что я есть. У меня была твердая уверенность, что так наверняка в каждой квартире происходит. Потом оказалось, что светил только я", — рассказывает он.

Квартира Евгения разрушена, уцелела только гостиная, а кухня и санузел – без стены.

"Если бы мы были на кухне, нас бы выбросило или убило бы осколками", – предполагает чудом спасенный мужчина.

♬ оригинальный звук — donbassrealii @donbass.realii Евгений чудом уцелел во время ракетного удара России по 9-этажке в Днепре. Вы могли видеть фото с ним: на верхнем этаже разрушенного дома он фонариком давал знать живущим спасателям. Послушайте, что нам рассказал Евгений По последним данным властей, из-за ракетного удара по жилому массиву «Победа» в Днепре погибли 40 человек #днепр

Напомним, в Днепре в результате попадания российской ракеты в девятиэтажное здание погибли по меньшей мере 40 человек, среди которых 2 ребенка, ранения получили 75 человек, из них 15 детей. Судьба десятков человек остается неизвестной.

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