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"На месте с оружием в руках": Белецкий призвал не комментировать ход эвакуации бойцов из "Азовстали"

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"На месте с оружием в руках": Белецкий призвал не комментировать ход эвакуации бойцов из "Азовстали"

Фото: Право на владу

Основатель полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил, что контактирует с украинскими защитниками мариупольского завода "Азовсталь". Политик призвал не комментировать ход эвакуации бойцов.

Билецкий заверил, что у бойцов полка "Азов" все хорошо, и они находятся "на месте с оружием в руках".

Об этом основатель полка призвал в видеообращении в Сети 17 мая.

Он отметил, что 82 суток защитники Мариуполя сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага, при ужасных авиационных, корабельных ударах, артиллерийских бомбардировках и т.д.

"Они сделали вещи, которые, безусловно, войдут, должны войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача — спасти "стальных людей". Они еще понадобятся, безусловно, Украине", — отметил Белецкий.

"Главное сейчас: не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды", и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" – оставьте их при себе, как и собственные мысли. Через двое-трое суток, я думаю, что сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все проходило, как все происходило", – призвал политик.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

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