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На месте сбитого российского самолета под Бородянкой нашли останки пилота-оккупанта (фото)

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На месте сбитого российского самолета под Бородянкой нашли останки пилота-оккупанта (фото)

Фото: Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника МВД Украины

Великолепная работа украинских ПВО.

Под поселком Бородянка Киевской области, которое накануне было разрушено российскими оккупантами, нашли останки вражеского пилота.

Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора вдребезги разорванный шлем и сапоги. На шлеме написано последние три буквы "...нов".

Соответствующими кадрами, отправленными из полиции Киевской области, поделился Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника Министра Внутренних Дел Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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